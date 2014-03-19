伊朗原油出口稳定增加 连续第四个月超出制裁允许水平

路透东京3月18日 -根据路透取得的船运装货数据，2月伊朗出口的石油为连续第四个月高出西方制裁所允许的水准，显示主要买家再次买进每日逾100万桶的原油。

在达成减轻某些制裁的暂时性协议后，扩大买进的主要客户，大都在亚洲地区，包括土耳其在内。

伊朗与六大强权国于11月敲定协议，在1月20日实施，并且以限制其核计划来换取收回冻结在外的42亿美元石油收益。

根据该协议，伊朗的出口在截止7月底的六个月平均为每日100万桶。

根据路透取得的装运计划，伊朗石油的前四大买家--中国、印度、日本和韩国，2月原油装载量总计增加至每日116万桶，1月时为每日994,669桶。

土耳其亦扩大买进，2月从1月的每日105,824桶提高为117,857。土耳其至少自11月以来便一直违反制裁上限规定。

该装载量不包括伊朗出口至中国等国的凝析油。

自2012年实施制裁以来，伊朗的石油出口已减少逾半，五大买家--中国、印度、韩国、日本和土耳其，几近囊括所有伊朗原油出口。

美国参议员已致函给奥巴马总统，称他们认为伊朗不应该被允许规避制裁，全球强权仍在致力于就核计划达成最终协议。

奥巴马政府认为，未来几个月伊朗的出口将会下滑，截至7月底的出口将为平均每日100万桶。为了达到这个目标，华府可能会向伊朗原油买家施加更多的压力，要求减少买进伊朗原油。

根据路透本周见到的文件，1月和2月装运量(2月和3月运抵)同样高于每日100万桶，看来第一季出口将突破上限。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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