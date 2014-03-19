独家：伊朗石油出口稳健增加 亚洲买家需求大

路透东京3月19日 -据路透所见的装运数据，2月伊朗石油出口连续第四个月高于西方制裁措施允许的水准；若华府认为对伊朗的经济压力放松过快，则可能进行打击。

在达成暂时放松一些制裁措施的协议之后，伊朗对主要客户的原油销量增长。这些客户主要是亚洲的客户，也包括土耳其在内。

根据该协议，伊朗石油出口在7月20日前的六个月，日均出口量应控制在100万桶。但据海关和船运数据，至少从11月开始，发往亚洲的船货已经超过该水准。

随着最终的核协议谈判于周二在维也纳重启，美国总统奥巴马再次受到美国议员要求对伊朗更为强硬的压力。

“不能允许伊朗开门营业，”83位参议员致信称，“我们认为这个阶段，是企业和各国寻求提高在德黑兰的商业地位的危险时期。”

从去年9月以来，光是亚洲买家所吸纳的伊朗石油就已经超过每日平均960,000桶，加上土耳其的日均100,000桶，至少从那时起出口就已超过日均100万桶。

根据装运文件显示，今年头两个月装运的船货也在日均100万桶以上，今年第一季出口量可能突破上限。

中国2月每日平均装运502,500桶，采购量再度重返制裁前水平。海关数据显示中国2013年全年对伊朗石油的日进口量为428,840桶。

路透先前曾报导，中国国营贸易商珠海振戎公司正在洽谈新的凝析油合约，中国2014年整体进口自伊朗石油可能增加。

装运文件显示，伊朗第二大客户印度在2月装运量为日均304,286桶原油。

韩国2月装运量日均214,286桶，到港时间大多数是3月。2月份抵达韩国的伊朗原油数量是上年同期的两倍，因炼厂在3月维修季之前增加采购。

日本2月装运量日均140,000桶。1月份采购自伊朗的原油为日均210,517桶。但日本2013年的伊朗原油进口数量大减6%，日均进口量创下逾30年来最低。(完)

(编译 田建华/李婷仪 审校 徐文焰/艾茂林)

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