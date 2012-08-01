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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 14:04 BJT

伊朗对亚洲石油销量锐减 其他主产国获益

欧盟和美国对伊朗的制裁导致上半年伊朗对中国、日本、韩国和印度的石油出口量下降三分之一。伊朗石油出口量下降，令沙特阿拉伯、俄罗斯和委内瑞拉等主要产油国受益，这些国家对亚洲买家的原油销量同比增加约21%。

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