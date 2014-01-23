独家：伊朗石油出口小幅上升 因制裁压力缓解--消息

路透伦敦1月22日 -消息人士称，伊朗1月石油出口连续第三个月小幅上升，更多迹象表明对伊朗的制裁压力减轻助其石油出口复苏。

一家油轮跟踪公司表示，伊朗1月石油日出口量增加约五万桶，达到每日约120万桶，月石油收入可增加约1.5亿美元。

伊朗石油出口小幅增加并非放松制裁的直接后果，船运商表示，他们仍在等待取消有关装载伊朗原油船舶的保险限制的书面文件。

但伊朗与六方11月签订的临时协议改善了人气并降低了买家的风险，对伊朗日后增加原油出口有提振作用。

另一家油轮跟踪公司的消息人士表示，“特别是对印度的出口”上升，他估计伊朗1月石油出口每日增加六万桶。

该消息人士称，“中国的采购仍然强劲，土耳其进口量约在每日10.5万桶。叙利亚的进口量小幅增长。”

伊朗石油出口持续增加，且利比亚出口复苏，将令油价在2014年承压。但目前伊朗出口只是小幅增长，并局限于现有的客户，主要为亚洲的客户。(完)

(翻译 张荻； 审校 于春红)

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