独家：伊朗2月石油出口进一步增加 额外供应流向叙利亚及韩国

* 伊朗2月石油日出口量增加约10万桶

* 额外的出口流向叙利亚及韩国

* 出口增加反映制裁压力减轻

路透伦敦2月26日 -据追踪油轮动向的消息来源，伊朗2月石油出口量进一步上升，连续四个月增加，更加显示该国制裁压力缓解，正帮助其石油出口的复苏。

根据一家追踪这类动向的公司，伊朗石油出口量每日约增10万桶，那将使该国2月日出口量至少在130万桶。

去年11月伊朗与六个大国达成抑制核计划的临时协议。行业消息人士表示，那使得人气改善，降低了买家的不确定性。

另一名熟悉伊朗出口的追踪消息来源称，2月额外的船货是运往叙利亚和韩国。两批货在印尼水域卸货--伊朗有时利用该地进行换船转运。

“虽然2月的天数比较少，但有更多船货运往叙利亚。”第二名追踪消息来源说。

而销售至中国和印度这两个伊朗最大买家的出口量，仍维持在稳固水准。

伊朗石油出口持续增加，加上利比亚的出口复苏，2014年可能使油价受压。但目前为止伊朗供应增长温和，产出仍远低于遭到制裁之前。

欧盟和美国1月放宽对伊朗的部分制裁，包括了船运保险的限制。(完)

(编译 张若琪 审校 龚芳)

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