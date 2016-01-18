对伊朗制裁于周日取消 该国石油出口料很快增加

路透维也纳/华盛顿1月17日 - 伊朗同意遵守限制其核计划的协议，因此世界大国于周日取消对该国的制裁，使之摆脱多年来的经济孤立。

制裁取消的同时，伊朗还按照预定安排，宣布释放包括华盛顿邮报记者Jason Rezaian在内的五名美国人，作为与美国换俘协议的一部分。

伊朗数百亿美元的资产将解冻，此前被禁止在伊朗从事业务的全球公司也将重返这个对一切商品极度渴望的市场。

联合国核监督机构周六裁定，伊朗遵守了与六大国签订的限制核计划协议，因此取消对伊朗的制裁。

“伊朗已采取(7月协议)要求的所有措施，因此(协议的)执行日得以到来，”国际原子能机构在一份声明中说。

在上述声明出炉的几分钟内，美国就正式解除了针对伊朗银行、钢铁、船运和其他方面的制裁措施。伊朗是全球主要产油国之一，但在过去五年内基本上被排除在国际市场之外。

欧盟也开始取消制裁措施的流程。伊朗交通部长称，该国政府计划从欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士)(AIR.PA)那里购买114架民用飞机。

结束制裁意味着伊朗将获得更多收入和作为一个什叶派穆斯林国家的更高声望。该国已被卷入中东地区的教派冲突中，特别是叙利亚内战。

伊朗回归本已供应过剩的石油市场，是导致国际油价大跌的因素之一。最近一周油价跌破每桶30美元，为12年来首见。

该国政府表示，可能在数周内将每日石油出口量增加50万桶。(完)