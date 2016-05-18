焦点：伊朗5月石油出口料较上年同期大增近六成--消息

路透东京5月18日 - 一名知悉伊朗原油出口计划的消息人士表示，伊朗5月石油出口料将大增，较上年同期成长近60%，对欧洲出口恢复到实施制裁前的约一半水准。

这显示出伊朗收复市场版图的速度超越分析师预期。伊朗藉由调降价格，与沙特阿拉伯竞相争夺客户。伊朗4月出口装运量为230万桶/日，较国际能源署(IEA)本月稍早的估计高出约15%。

伊朗5月石油出口料将达到210万桶/日，较上年同期大幅跳增。4月出口量为2012年1月以来最高。

出口装运上升情况，显示伊朗已经克服油轮短缺问题。自1月解除制裁以来，伊朗致力收复石油市场份额，油轮短缺问题一度造成威胁。

沙特将最敏锐地感受到伊朗出口激增。沙特正在与伊朗争夺地区霸权，油市是主要争夺阵地。

政治风险咨询机构Eurasia Group总裁Ian Bremmmer称，沙特计划未来数月增产以挤压伊朗。Ian Bremmmer最近曾与数位企业高管及一位沙特王室成员交谈过。

Bremmer周三对路透表示，增产可能还将提高沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)计划中的的售股回报，并帮助确保副王储萨勒曼顺利接班。

Bremmer称，他们谈到日产量提高多达100万桶，不过他对提高产出目标持怀疑看法。

“面对这一挑战，伊朗将需要扩大与亚洲经济体的合作，”他表示。

这将意味着向亚洲市场的炼厂投资，“这是伊朗还无法做到的事情，因为他们资源有限，而且制裁环境尚未完全解除，”他并称。

与此同时，伊朗出口正在迅速恢复至接近制裁前的水准。据消息人士透露，伊朗4月份对亚洲出口量为170万桶/日，较上年同期高出约三分之一，创下2011年以来之最。

5月出口量估计也将接近这一水准，既定目标为160万桶/日。

而伊朗对其最大客户--中国的石油出口4月接近84万桶/日，5月计划超过62万桶/日。

根据消息人士，伊朗对欧洲(包括土耳其)的石油出口也正迅速增加。4月对欧洲出口总计48.7万桶/日，本月预计40万桶/日。2012年以前，欧洲国家购买量可多达80万桶/日。

石油巨擘道达尔(Total)(TOTF.PA)预定5月买入16万桶/日，低于4月的24万桶/日。西方对伊朗的制裁1月解除后不久，道达尔和西班牙的Cepsa就与伊朗国家石油公司(NIOC)签订了进口协议。

伊朗对西班牙石油出口5月预计有3.2万桶/日；希腊则为6.5万桶/日。

亚洲自伊朗进口原油数据图表：

here

(完)