伊朗3月原油出口将降至西方制裁以来最低--消息人士

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京/新加坡3月12日 - 产业消息人士表示，伊朗3月的原油出口可能较一个月前剧减四分之一，触及西方国家2012年严厉制裁生效以来的最低水准。
根据路透按当前油价的计算，伊朗原油出口的锐减可能会导致其收入损失约10亿美元。而目前正值伊朗议会在讨论总统艾哈迈迪内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)的支出计划。
西方国家对伊朗备受争议的核计划祭出严厉制裁，已造成过去一年的石油出口减少逾半，进而使得伊朗货币大贬。
根据一位产业消息人士及一家追踪伊朗原油出口的公司，伊朗的客户3月原油日装载量将为81万桶，2月时约为110万桶。
除了唯一的欧洲买家土耳其之外，伊朗原油的亚洲大客户--中国、印度、韩国及日本，3月日装船量将为70.3万桶，2月时约为96万桶。这些数据是根据装船计划而得出，最终数据可能会不同。
此次出口下滑，部分可能是因为伊朗受到制裁，加工伊朗原油的印度炼油商难以投保，而且亚洲其他地区的炼厂也进入季节性的检修。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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