伊朗3月原油出口将降至西方制裁以来最低--消息人士

路透东京/新加坡3月12日 - 产业消息人士表示，伊朗3月的原油出口可能较一个月前剧减四分之一，触及西方国家2012年严厉制裁生效以来的最低水准。

根据路透按当前油价的计算，伊朗原油出口的锐减可能会导致其收入损失约10亿美元。而目前正值伊朗议会在讨论总统艾哈迈迪内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)的支出计划。

西方国家对伊朗备受争议的核计划祭出严厉制裁，已造成过去一年的石油出口减少逾半，进而使得伊朗货币大贬。

根据一位产业消息人士及一家追踪伊朗原油出口的公司，伊朗的客户3月原油日装载量将为81万桶，2月时约为110万桶。

除了唯一的欧洲买家土耳其之外，伊朗原油的亚洲大客户--中国、印度、韩国及日本，3月日装船量将为70.3万桶，2月时约为96万桶。这些数据是根据装船计划而得出，最终数据可能会不同。

此次出口下滑，部分可能是因为伊朗受到制裁，加工伊朗原油的印度炼油商难以投保，而且亚洲其他地区的炼厂也进入季节性的检修。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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