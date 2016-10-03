焦点：伊朗9月原油出口达到制裁前高位 料为280万桶/日--消息人士

2012年3月1日，在新加坡海域停泊的挂马耳他国旗的伊朗油轮''Delvar'' 。 REUTERS/Tim Chong

路透新加坡/北京10月3日 - 直接了解情况的两名消息人士表示，伊朗9月原油与凝析油总体出口量可能达到了280万桶/日，几乎达到了受制裁前2011年创下的高位。

9月出口较8月的约250万桶/日大增，主要来自凝析油。凝析油是一种轻质油，不受石油输出国组织(OPEC)产量配额的限制。

这两名消息人士说，伊朗9月的凝析油销量为60万桶/日，包括来自存储设施的大约10万桶/日，以满足亚洲的旺盛需求。他们说，9月伊朗原油出口较8月小增，达到220万桶/日左右。

OPEC上周达成的协议，允许伊朗、阿尔及利亚与利比亚“以合理的最高水平”产油，作为限产举措的一部份。

据OPEC资料，伊朗8月石油产量每日363万桶，较2015年底增产四分之一，增产速度高于预期。

“伊朗石油产量无法比目前再高出很多，所以每日370万桶左右可能就是最高了，”咨询机构FGE董事长Fereidun Fesharaki称。

即使伊朗石油产量达到每日380万桶，也没有能力维持这样的产量水平，因为伊朗每年油田的递减率约为每日40万桶。

伊朗国家石油公司(NIOC)几位高管没有立即回复要求置评的电子邮件。

伊朗曾表示，计划将产量提高至每日400万桶，不过其他分析师一致认为，目前产量或已触顶，因为提高产量的投资滞后。

**南帕尔斯凝析油将推动出口增加**

消息人士称，得益于巨大的南帕尔斯天然气田的开发，凝析油而非原油将拉动伊朗2016年剩余时间的出口增长。

NIOC在9月利用浮式储油设施和陆上储油槽中的凝析油库存，帮助满足中国、韩国、日本和印度的需求增长。

根据汤森路透供应链和大宗商品研究(Thomson Reuters Supply Chain and Commodities Research)的数据，伊朗港口9月装运了215.3万桶/日原油和48.6万桶/日凝析油。路透数据显示，这使得当月装船总量(不包括从存储设施装运的凝析油)达到263.9万桶/日，高于8月的247.2万桶/日。

其中一位消息人士表示，10月凝析油销量可能达到80万桶/日，超过大约55万桶/日的产量，意味着浮式储油库存进一步减少。

“韩国是出口增长的主要推动力。日本和印度炼油厂也在增加进口，”两位在北京的消息人士中的一位表示，并称中国石化(600028.SS)自从8月起也增加了凝析油购买量。

这两位消息人士称，伊朗将在10-12月期间，向位于韩国大山的现代化学每月再出售200万桶南帕尔斯凝析油，或相当于66,000桶/日。

伊朗的凝析油将满足现代化学一座新分离塔约70%的原料需求，该分离塔由现代炼油和乐天化学(011170.KS)联合运营。

现代炼油一位发言人拒绝作评。

据汤森路透Eikon终端上的贸易流动数据显示，伊朗9月输出的凝析油中，约有三分之一目的地是韩国，其他则运往阿联酋、印度、中国和日本。

消息人士称，伊朗卖出南帕尔斯凝析油的离岸价通常比迪拜报价有小幅升水，但远低于卡塔尔凝析油，卡塔尔卖价为每桶升水2-3美元。

亚洲自伊朗进口原油图表：tmsnrt.rs/2cNidjY

(完)