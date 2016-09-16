伊朗8月原油出口量触及五年高位 接近遭制裁前水平--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡/东京9月16日 - 一位了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗8月原油出口量较7月增长15%，至逾200万桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。
自12月以来，伊朗原油出口量已翻一倍有余，其中不包括超轻质凝析油。针对伊朗的经济制裁已于今年1月解除，自那以来伊朗努力重新夺回此前四年拱手让给其他中东产油国的市场份额。
来自亚洲和欧洲的强劲需求，使得截至本月伊朗原油产量提高至略超过380万桶/日，仍低于400万桶/日。伊朗表示，石油产量达到400/日，是该国与沙特和俄罗斯讨论限产的前提条件。
“在低油价环境下，产油国实现收入最大化以满足预算要求的唯一方式，就是增加产量，”咨询机构IHS的石油分析师Victor Shum表示。“因此，在9月末...不大可能达成供应协议，”他说。
“我们可以预计，伊朗将继续增产。”
消息人士称，根据油轮装运日期表的统计资料，扣除凝析油，伊朗8月原油出口达211万桶/日，大约较一年前增加一倍。
上月的油轮装运数据亦显示，伊朗8月原油出口量为2012年1月以来最高，受印度采购量创新高及对欧洲销售跳增48%至63万桶/日等因素推升。
其他追踪伊朗航运数据或知悉伊朗油轮装运情况的消息人士，他们拿到的伊朗8月原油出口数字略有不同，但仍显示从1月以来已增加近一倍。(完)
(编译 于春红/王兴亚/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林/白云)
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