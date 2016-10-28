伊朗11月原油出口料降至四个月低点--消息人士

路透东京10月27日 - 据一位知悉伊朗油轮初步日程表的消息人士称，伊朗11月原油出口料将下滑5%至四个月低位，因欧洲季节性需求较低抑制了制裁取消后伊朗原油出口的热度。

整体来看，自1月制裁取消以来，伊朗作为全球第三大原油生产国，它重新赢得市场份额的速度要比分析师们早前预期的更快，9月伊朗的原油和凝析油日出口量触及约260万桶的五年高位。

据了解油轮日程表的消息人士称，若不计凝析油，伊朗11月原油日出口量料降至189万桶，为连续两月下降，脱离9月仅含原油的五年最高日出口量214万桶。

如果凝析油日出口量持稳于今年前10个月的平均水平35.4万桶，那下个月原油和凝析油的总日出口量料约为225万桶，比10月低出约31万桶，将为四个月低点，而且仍大约位于制裁前2011年出口水平的低端。

伊朗对亚洲不计凝析油的原油日出口11月有可能总计为146万桶，比10月高7.4万桶，但对欧洲的出口料降至43.3万桶，10月为61.3万桶。

伊朗11月至中国的原油日出口量将较10月跳增35%至60.9万桶，紧随其后的是对印度的日出口量58.1万桶。如果出口量真如此，中国将从印度手中夺回亚洲最大原油买家之位，为两个月来第一次。

伊朗11月对韩国的日出口量为11.7万桶，高于10月的7.1万桶。对日本的日出口量则料大降51%至8.7万桶。每隔一个月就会采购一次伊朗原油的台湾11月料进口约200万桶伊朗原油。

显示亚洲进口伊朗原油情况的互动图表：tmsnrt.rs/2cNidjY(完)