伊朗称若制裁加剧 将停止出口石油

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透迪拜10月23日电---伊朗周二称，如果西方对其制裁进一步加大，将停止出口石油，且即使没有石油收入，该国仍有应变策略“B计划”。
“如果制裁加大，我们将停止出口石油，”伊朗石油部长Rostam Qasemi在迪拜对记者表示。
“我们准备好了在没有任何石油收入的情况下让国家运转的计划，目前为止我们没有什麽重大问题，如果继续施加新制裁，我们将执行B计划。”
“如果继续加大制裁力度，我们（将）停止向世界出口石油。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”