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时事要闻 | 2012年 10月 23日 星期二 18:51 BJT

伊朗称若制裁加剧 将停止出口石油

路透迪拜10月23日电---伊朗周二称，如果西方对其制裁进一步加大，将停止出口石油，且即使没有石油收入，该国仍有应变策略“B计划”。

“如果制裁加大，我们将停止出口石油，”伊朗石油部长Rostam Qasemi在迪拜对记者表示。

“我们准备好了在没有任何石油收入的情况下让国家运转的计划，目前为止我们没有什麽重大问题，如果继续施加新制裁，我们将执行B计划。”

“如果继续加大制裁力度，我们（将）停止向世界出口石油。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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