伊朗苦苦寻觅石油新买家--金融时报

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透2月20日电---英国金融时报周一报导，西方国家的制裁开始对伊朗原油出口产生影响，伊朗艰难寻找新的原油买家。
金融时报引述两名行业高管的话报导，伊朗愿意向中国和印度炼厂额外卖出每天50万桶石油，接近去年日出口量的23%，装运时间为4月起。伊朗并未就此提供价格折扣。
报导称，伊朗如果在3月中以前无法为这些石油找到买家，将不得不进行存储或削减产量。
伊朗周日停止向英国和法国出售石油，作为对欧盟制裁的报复。伊朗称会将石油卖给新客户。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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