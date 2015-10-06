国际油市：伊朗10月原油出口或创七个月低点--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
下降与伊朗出口上升的预期相左，在伊朗与六国在7月14日就该国核问题达成协议后，市场预计该国石油出口将增加，即便对伊朗的制裁在明年以前不会正式解除。
制裁使伊朗石油出口减少逾半，每月损失数十亿美元石油销售收入。
消息人士称，伊朗本月扣除凝析油的石油出口量将在每日83万桶左右，较9月修正后数据下降了14%，且为3月以来最低。印度和日本3月没有购入伊朗船货，以满足制裁限额的规定。
中国本月计划每日进口约37万桶伊朗原油，比9月更新后的装船数据每日减少了近1万桶。
另一位消息人士称，中国还将在9月到明年3月每日进口伊朗凝析油约3.3万桶。
中国本月的进口量从而达到了每日40万桶左右，为2014年10月以来最低，当时为每日34万桶。
伊朗原油的第二大买家--印度10月进口量将较前月减少20%，至每日约17万桶。
相反，日本和韩国的进口量分别在每日10万桶和80万桶，分别较9月增加10%和20%。(完)
(翻译 李爽/张荻； 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”