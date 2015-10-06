国际油市：伊朗10月原油出口或创七个月低点--消息

下降与伊朗出口上升的预期相左，在伊朗与六国在7月14日就该国核问题达成协议后，市场预计该国石油出口将增加，即便对伊朗的制裁在明年以前不会正式解除。

制裁使伊朗石油出口减少逾半，每月损失数十亿美元石油销售收入。

消息人士称，伊朗本月扣除凝析油的石油出口量将在每日83万桶左右，较9月修正后数据下降了14%，且为3月以来最低。印度和日本3月没有购入伊朗船货，以满足制裁限额的规定。

中国本月计划每日进口约37万桶伊朗原油，比9月更新后的装船数据每日减少了近1万桶。

另一位消息人士称，中国还将在9月到明年3月每日进口伊朗凝析油约3.3万桶。

中国本月的进口量从而达到了每日40万桶左右，为2014年10月以来最低，当时为每日34万桶。

伊朗原油的第二大买家--印度10月进口量将较前月减少20%，至每日约17万桶。

相反，日本和韩国的进口量分别在每日10万桶和80万桶，分别较9月增加10%和20%。(完)