伊朗称与亚洲石油客户业务如常

路透德黑兰1月16日电---伊朗周一称，尽管西方国家加大制裁阻碍其原油出口，东方客户面临的压力与日俱增，但该国与亚洲主要石油采购国的商业往来如常。

面对伊朗核纠纷引发的紧张局势，亚洲国家领导人近期纷纷出访中东国家，寻求石油供应保障。若欧洲对伊朗石油禁运付诸实施，欧洲买家对阿拉伯产油国的依赖程度或将更大。

伊朗国家石油公司（NIOC）负责国际事务的主管Mohsen Qamsari对Sharq日报表示，伊朗已经与外国炼油商续签了一些合约，在最後期限前还可能与其他客户续约。

他说："过去两个月，（伊朗）已经与韩国公司续签了购买我们石油的一年期合约。"

当问及日本是否已经削减从伊朗的石油进口量时，Qamsari说："此事并不属实。（伊朗）与日本续约的时间在3月左右，该国目前从伊朗日购油24万桶。"

他还否认了伊朗与印度之间的业务存在任何问题。

美国近期出台新的对伊朗制裁措施，将对与伊朗央行合作的任何金融机构予以惩罚。印度近期更难以直接向伊朗支付石油货款。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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