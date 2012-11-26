伊朗将建更多储油设施应对国际制裁--报导

路透迪拜11月26日电---伊朗媒体Press TV周日报导指出,该国将在未来数月于波斯湾地区兴建能够储存数以百万桶计的原油储存设施,藉以作为国际对伊朗原油出口制裁的回应.

"到了波斯历的明年年中,伊朗将会新增近810万桶的原油储存能力,"Press TV报导Iranian Offshore Oil Company (IOOC)总经理Mahmoud Zirakchian-Zadeh的谈话指出.波斯历的新年度从2013年的3月20日起算.

国际能源署(IEA)估计,伊朗原油出口从8月及9月的每日约100万桶扩增至10月的每日130万桶,但仍远低於2011年的220万桶水准,因美国及欧盟对其祭出制裁.(完)

--编译 张明钧;审校 侯向明

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