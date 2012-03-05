伊朗在该国南部地区发现一大型油田--报导

路透德黑兰3月3日电---伊朗半官方的迈赫尔通讯社(Mehr)周六援引一名官员的说法称，伊朗在该国一南部省份发现了一处蕴藏优质原油的大型油田。

伊朗国家石油公司(NIOC)负责勘探作业的主管Mahmoud Mohaddes对迈赫尔表示：“初步研究显示，这个油田蕴藏大量原油，可被视为是伊朗最大的油田之一。”

但Mohaddes未给出关於该油田的更多细节，只称其位於伊朗南部边境地区。路透也无法联系到伊朗石油部官员就此消息置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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