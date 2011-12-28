伊朗警告若遭制裁将阻断霍尔木兹海峡石油运输--IRNA

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透德黑兰12月27日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，伊朗第一副总统哈希米（Mohammad Reza Rahimi）周二警告，若伊朗石油出口遭到外国制裁，经霍尔木兹海峡的原油运输也将被阻断。
IRNA引述哈希米的话称："如果他们（西方国家）对伊朗石油出口实施制裁，则不会有一滴原油通过霍尔木兹海峡。"
根据美国能源资料协会（EIA），2009年约三分之一经海路运输的石油途经霍尔木兹海峡，美国战舰在这一海域巡航以确保运输安全。
伊朗早就警告，会通过攻击以色列和美国在海湾地区的权益，作为伊朗遭任何攻击的回应。分析人士称，报复的方式之一可能是关闭霍尔木兹海峡。
沙特、伊朗、阿联酋、科威特和伊拉克的多数出口原油及卡塔尔几乎全部的出口液化天然气，必须经由位於阿曼和伊朗之间的霍尔木兹海峡运输。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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