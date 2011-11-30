若伊朗受到攻击 国际油价或升至140美元--PIMCO

路透纽约11月29日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)的基金经理Greg Sharenow周二在最新研究报告中指出,若以色列进攻伊朗,油价可能飙升至每桶140美元.他的看法突显出对於市场出现重大供应中断的忧虑升温.

"相比於1990/91年伊拉克入侵科威特甚至1980年代的两伊战争,如果出现新的供应中断,油价被大幅推升的可能性要高得多."Sharenow曾在高盛和D.E. Shaw担任交易员,并在今年稍早加入PIMCO.

"因此,任何事件性因素都有可能给全球经济带来可怕的风险."

伊朗原油日产量为350万桶,出口约为220万桶--为利比亚内战前出口量的两倍左右.Sharenow称,PIMCO估计利比亚停产在过去六个月内令油价每桶上升了20美元.

Sharenow给出了四种可能的情况,不过他强调称,这并不是在预测以色列发动袭击的可能性:

--对出口的影响很小,西方国家有释出紧急储备的的打算.油价升至每桶130-140美元,而後在120-125美元整理.

--出口中断一个月.IEA和沙特对损失的供应立即给予弥补.油价可能升逾145美元,突破前纪录高位,几个月後在130-135美元附近整理.

--出口中断半年.预计有六个月时间平均油价在每桶150美元,并继续攀高.随着出口的恢复,油价可能回落至110美元,但如果全球经济转弱,可能跌得更多.

--"世界末日之战"局面,供应中断的范围扩大到伊朗以外地区,或者霍尔木兹海峡被封锁."为前面的几种情况预测价格已经够危险.因此,我们甚至不会为最後这个'世界末日'情况预测价格上限或者目标."

PIMCO持有大量的债券投资组合,但同时亦管理着全球最大的商品共同基金,旗下CommoditiesPLUS和RealReturn策略投资基金资产超过200亿美元.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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