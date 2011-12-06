独家：欧盟开始质疑对伊朗实施石油禁运是否划算

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透新德里/伦敦12月5日电（记者 Nidhi Verma/Dmitry Zhdannikov）---外交人士与交易员称，欧盟开始质疑对伊朗石油出口实施制裁的举措，因其逐渐意识到，禁运可能不但未对伊朗石油收入造成较大影响，反而损及自身经济。
石油收入占伊朗财政预算收入的50%，赞成制裁伊朗的人表示，制裁可以使伊朗政府损失数十亿美元收入，从而迫使其放弃西方所谓的伊朗制造核弹的企图。
不过外交官和石油行业人士称，欧洲可能会这样算账，欧盟范围内伊朗石油禁运即使仅仅导致油价小幅上涨，也完全能够让伊朗政府抵消因被迫向亚洲折价售油导致的损失。
一名交易员开玩笑称："制裁的目的，可能是让意大利、西班牙和希腊崩溃，从而使欧盟成为一个更小的俱乐部。"
这番话反映出，外界日益担忧欧盟的制裁措施可能使欧洲最弱经济体遭受重击，因为伊朗石油占据它们国内最大的石油市场份额。
评级机构惠誉（Fitch）上周称："石油禁运可能导致的油价上涨，将影响所有的（欧洲）炼油商，不仅是那些对伊朗石油需求大的客户。"
希腊石油主要依靠从伊朗进口，该国一名石油行业人士称："希腊不能被逼到绝境。"（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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