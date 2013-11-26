伊朗借助更多船只储存和运输过剩石油

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透伦敦11月25日（记者 Jonathan Saul） -熟悉情况的贸易消息人士称，伊朗正在悄悄动员更多船只储存和运输石油，意在保持油田的产出，缓解制裁造成的损失。制裁至少还要持续六个月。
石油市场官员表示，尽管伊朗周日与六大国达成核项目协议，换取有限的制裁缓解，但伊朗仍无法迅速增加出口。
“即使他们放松监管，伊朗的石油出口也不会大幅增加。这只是短期内的缓解。”伊朗国家石油公司前官员MehdiVarzi指出。
消息人士表示，伊朗同时在部署更多船只以便在海上存储石油，这样也能够在海上直接将货物转移至客户的船只内，客户船只不需要进入港口。
来自中国造船厂的新船只增强了伊朗的储油能力，伊朗也在向中国、印度和叙利亚等国家运输原油。
目前在英国经营一家能源咨询机构的Varzi说：“伊朗将试图向任何接受其原油的国家出口原油，如果需要隐瞒交易，他们也会干。任何国家如果处在伊朗那种可怕的经济状况下，都会干同样的事情。”
一名欧洲贸易消息人士表示：“他们迫切需要一切可用的油轮，因为他们生产的石油比出口的多。伊朗还在试图使用此前与他们毫无联系的船只来支持本国的船队。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。