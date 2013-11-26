伊朗借助更多船只储存和运输过剩石油

路透伦敦11月25日（记者 Jonathan Saul） -熟悉情况的贸易消息人士称，伊朗正在悄悄动员更多船只储存和运输石油，意在保持油田的产出，缓解制裁造成的损失。制裁至少还要持续六个月。

石油市场官员表示，尽管伊朗周日与六大国达成核项目协议，换取有限的制裁缓解，但伊朗仍无法迅速增加出口。

“即使他们放松监管，伊朗的石油出口也不会大幅增加。这只是短期内的缓解。”伊朗国家石油公司前官员MehdiVarzi指出。

消息人士表示，伊朗同时在部署更多船只以便在海上存储石油，这样也能够在海上直接将货物转移至客户的船只内，客户船只不需要进入港口。

来自中国造船厂的新船只增强了伊朗的储油能力，伊朗也在向中国、印度和叙利亚等国家运输原油。

目前在英国经营一家能源咨询机构的Varzi说：“伊朗将试图向任何接受其原油的国家出口原油，如果需要隐瞒交易，他们也会干。任何国家如果处在伊朗那种可怕的经济状况下，都会干同样的事情。”

一名欧洲贸易消息人士表示：“他们迫切需要一切可用的油轮，因为他们生产的石油比出口的多。伊朗还在试图使用此前与他们毫无联系的船只来支持本国的船队。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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