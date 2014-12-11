伊朗总统称油价下跌是某些国家的政治阴谋

路透迪拜12月10日（记者 Mehrdad Balali） - 伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）指责某些国家密谋打压原油价格，并表示最近油价暴跌并非仅仅基于经济因素。

油价自6月以来下跌超过40%，鲁哈尼政府一直在努力寻找其他收入来源。伊朗2014年预算是基于原油每桶100美元左右的价格，而布兰特原油目前价格在每桶66美元以下。

“油价下跌不只是惯常和经济性事件，不仅是因为全球经济衰退，”鲁哈尼周三在内阁会议上说。

“油价下跌的主要原因是某些国家针对该地区和伊斯兰世界的利益所实施的政治阴谋，只是为了其他一些国家的利益。”

鲁哈尼还表示，他已经下令政府采取措施抵消油价下滑的影响，但没有进行详细说明。（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

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