伊朗总统称油价下跌是某些国家的政治阴谋

伊朗总统鲁哈尼指责某些国家密谋打压原油价格，并表示最近油价暴跌并非仅仅基于经济因素。油价自6月以来下跌超过40。“油价下跌的主要原因是某些国家针对该地区和伊斯兰世界的利益所实施的政治阴谋，只是为了其他一些国家的利益，”鲁哈尼称。路透