伊朗称一旦取消制裁将会出口更多石油--迈赫尔通讯社

欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测 预期失业率下滑
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透安卡拉3月6日 - 伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周五报导称，伊朗称在2016年之前油价都将不会突破60美元，若西方因其核计划的制裁能够取消，伊朗将会增加原油出口。
“我们预期在2016年之前油价将不会超过60美元。此后的走向尚不明朗。”迈赫尔援引伊朗国家石油公司负责国际市场的主管Mohsen Ghamsari的话报导称。
“当制裁取消之时，为了提高市场份额，于情于理我们都会增加我们的石油出口。”
美国和欧盟在2012年对伊朗颁布了制裁，禁止进口，采购和转运伊朗石油产品，以迫使伊朗停止其核项目。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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