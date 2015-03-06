伊朗称一旦取消制裁将会出口更多石油--迈赫尔通讯社

路透安卡拉3月6日 - 伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周五报导称，伊朗称在2016年之前油价都将不会突破60美元，若西方因其核计划的制裁能够取消，伊朗将会增加原油出口。

“我们预期在2016年之前油价将不会超过60美元。此后的走向尚不明朗。”迈赫尔援引伊朗国家石油公司负责国际市场的主管Mohsen Ghamsari的话报导称。

“当制裁取消之时，为了提高市场份额，于情于理我们都会增加我们的石油出口。”

美国和欧盟在2012年对伊朗颁布了制裁，禁止进口，采购和转运伊朗石油产品，以迫使伊朗停止其核项目。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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