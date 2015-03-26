伊朗海上储油3000万桶 期待制裁放松并恢复出口--消息

路透伦敦/新加坡3月25日 - 油轮市场消息人士称，在西方制裁措施继续限制伊朗石油出口的情况下，该国用超级油轮储存了至少3,000万桶石油。世界大国正试图在月底之前与伊朗达成框架协议；如果伊朗同意限制核计划，国际方面就可放松对伊制裁。

自2012年起制裁措施导致伊朗石油出口下降一半，至略高于100万桶/日，这使伊朗经济受到冲击。

伊朗石油出口上升可能将给低迷的全球油价带来更大压力。

伊朗主要用伊朗国家油轮公司(NITC)的油轮在海上储存未售出的石油。

一名业内消息人士称，NITC的15艘超大型油轮(VLCC)已用于海上储油，每艘装载量200万桶。

油轮经纪公司E.A. Gibson亦估计，NITC有15艘超级油轮用于海上储油，这个数量自2月初以来没有变化。

伊朗海上储油于去年9月达到顶峰，当时动用了18艘NITC的油轮。Gibson估计，这个数字自今年年初以来一直没有跌到14艘以下。

“伊朗希望尽快恢复石油出口，最近的油价挫跌已严重影响到该国本已有限的原油出口能力，”Gibson表示。(完)

(编译 王颖；审校 杜明霞)

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