伊朗拟于2016年启动南帕斯气田的石油生产--伊朗官媒

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透迪拜4月27日 - 据伊朗官方媒体报导，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗计划在明年投产境内的全球最大气田，这是该国将原油日产量上调到至少300万桶战略计划的一部分。
据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一报导，南帕斯(South Pars)气田开发项目经理Ali-Reza Zeighami表示，目前正在钻探新井，将于伊朗下一财年下半年投入运营。伊朗下个财年从2016年3月开始。
“预计第一阶段将从南帕斯气田油层中开采20,000-35,000桶油，”石油部网站Shana援引他的话称。
据伊朗伊斯兰共和国通讯社提供的信息，南帕斯油层预估石油储量达70亿桶。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。