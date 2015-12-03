科威特代理石油部长预计明年伊朗OPEC配额将增加

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透迪拜12月3日 - 科威特新闻社(KUNA)报导，该国代理石油部长Anas al-Saleh周三晚间抵达维也纳时表示，经济制裁解除后，预计明年伊朗在石油输出国组织(OPEC)的产量配额将会增加。
他未表示预计配额将增加多少。OPEC没有正式的配额。
他说伊朗是OPEC一个重要的成员，并称油市能吸收伊朗导致的供给增加。
KUNA报导，Saleh寄望OPEC会议能产生积极的结果，维持全球油市的稳定。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。