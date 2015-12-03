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国际财经 | 2015年 12月 3日 星期四 14:26 BJT

科威特代理石油部长预计明年伊朗OPEC配额将增加

路透迪拜12月3日 - 科威特新闻社(KUNA)报导，该国代理石油部长Anas al-Saleh周三晚间抵达维也纳时表示，经济制裁解除后，预计明年伊朗在石油输出国组织(OPEC)的产量配额将会增加。

他未表示预计配额将增加多少。OPEC没有正式的配额。

他说伊朗是OPEC一个重要的成员，并称油市能吸收伊朗导致的供给增加。

KUNA报导，Saleh寄望OPEC会议能产生积极的结果，维持全球油市的稳定。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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