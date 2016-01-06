专访：伊朗不想打油价战 或限制产量--NIOC高管

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新德里1月5日（记者 Nidhi Verma） - 伊朗国家石油公司（NIOC）国际事务主管Mohsen Qamsari称，伊朗希望避免与其它产油国的油价战，将会在制裁解除后逐步提高出口。
伊朗曾多次敦促石油输出国组织（OPEC）为本国供应激增留下空间，承诺针对本国石油行业的制裁一解除就会增加出口。
面对多数OPEC成员国及非OPEC产油国在全球石油供应过剩之际抢夺市场份额的情况，限制出口增长将是伊朗相关政策的重大改变。
“我们不想发动价格战。”Qamsari通过电话对路透称。
“我们将谨慎行事，可能会逐步提高产量。”Qamsari称。“我要说的是，鉴于目前的油价水平，没有进一步拉低价格的空间。”
Qamsari没有透露伊朗准备限制石油出口增长幅度的详情，但表示伊朗不会提供进一步折扣以吸引客户。
Qamsari还称，伊朗希望投资炼油产能以使用本国的原油，但未透露详情。
伊朗原油日出口量已经从2011年的近300万桶，降至100万桶左右。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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