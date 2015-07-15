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国际财经 | 2015年 7月 15日 星期三 16:28 BJT

伊朗核协议或将使中期油价保持在低位--土耳其财长

路透安卡拉7月15日 - 土耳其财长Mehmet Simsek周三表示，伊朗与六大国签订的核协议或将使油价在中期内保持在较低水平，并缓解地缘政治紧张局势，这对土耳其有促进作用。

伊朗与西方大国周二达成历史性协议，同意限制核计划以换取制裁的逐步解除。(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)

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