伊朗预计制裁取消数月内 原油日产量将提高100万桶

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透迪拜8月2日 - 伊朗石油部长尚甘尼在周日播出的电视节目中表示，制裁一取消，伊朗预计就会将原油日产量提高50万桶，并在数月内将日产量提高100万桶。
“我们已经在做营销工作，在制裁取消的一天内，我们就会将日产量提高50万桶，”尚甘尼说。
根据伊朗国家电视台报导，尚甘尼表示，受制裁措施影响，伊朗原油日产量从约400万桶下降了100万桶左右。
“在接下来几个月内，我们的日产量将回到380-390万桶，”尚甘尼补充说。
“我已经致信石油输出国组织(OPEC)，称制裁将取消而且我们将回到(以前的产量水平)，”尚甘尼称。
“我们不是在要求任何人的准许来拿回自己的权利。”
根据路透对OPEC产量的调查，伊朗7月日产量为285万桶。
一位路透分析师7月表示，伊朗可能在制裁措施取消后的12个月内，将原油日产量提高至多100万桶，前提是找到买家。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。