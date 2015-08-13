伊朗制裁解除后 石油产出可能很快提升--IEA

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月12日 - 国际能源署(IEA)周三称，伊朗在制裁解除后可能很快就能提高石油产出，较当前最多每日增加73万桶。
IEA估计，制裁解除后，伊朗油田日产量可能在几个月内就能提升到340-360万桶。 其7月日产量约287万桶。
“尽管明年之前产量不太可能明显提升，但在此之前，浮式储油装置存储的油料就可能开始进入国际市场。浮式装置的储油已升到2012年中期国际加紧制裁后的最高水位。”IEA月报称。
伊朗石油部长尚甘尼曾表示，伊朗预计一旦制裁解除，日产出就能提高50万桶，几个月内料能增加100万桶/日。
IEA称，伊朗7月石油日产量较6月增加5万桶。
IEA的月报暗示伊朗增加的产出可能比该国本身估计的少。IEA并称，伊朗将需大量投资，才能提高产能。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。