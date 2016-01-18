焦点：制裁取消后 伊朗的回归给油价带来新问题

图中为石油输出国组织总部外的组织标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透纽约/新加坡/伦敦1月17日 - 国际制裁取消后，伊朗石油出口已毫无羁绊，预计有可能会将油价进一步推低至每桶30美元下方。

但市场参与者称，贸易限制的解除早已被市场消化，所以周一的油价波动应该比较有限。

国际原子能机构周六称，伊朗遵守了与六大国签订的限制核计划协议，而且美国立即解除对伊朗石油出口的制裁。受制裁影响，伊朗的石油出口已从2011年遭制裁前的顶峰水平每日减少约200万桶至略高于每日100万桶。

从大约一个月之前开始，有越来越多迹象表明，制裁的取消将早于交易商原先的预期，从而引发油市抛盘，拖累布兰特原油期货LCOc1开年以来暴跌24%，如此大的跌幅在2008年金融危机以来还是首见。

伊朗稍早前曾表示，希望制裁取消后一年内将原油出口增加100万桶/日，多数分析师预期，制裁解除后六个月内伊朗的原油出口将增加20万-50万桶/日。

“伊朗现在可自由出售原油，规模价格都可以自主决定，”哥伦比亚大学国际能源政策中心经济方略、制裁和能源市场项目主管Richard Nephew称。

然而多数分析师认为，新的一周油市不会对此有巨大反应。

“伊朗解除制裁对市场来说应该不意外，而且已经预期很长一段时间。我认为这一因素已被市场消化，而且反映在价格上。或许会有些较小的即时反应，市场开盘下跌，因为目前的整体氛围偏空，但我认为不至于产生更大影响，”Energy Aspects顾问公司的Amrita Sen表示。

在传言引发卖盘后，部分交易员甚至开始认为“随着事实浮出将出现买盘”，由此迎来反弹，尤其是当空头选择部分获利了结时。从去年10月中油价接近50美元以来，大型基金持有纽约原油期货CLc1的空仓口数增加逾一倍，至超过20万口的纪录新高。

**市场过剩**

其他人可能转而聚焦伊朗带给全球市场的每日最高50万桶新增供应，目前市场已有每日约100万桶的过剩。

伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mehdi Asali周六表示，伊朗将毫不迟疑地增产，这与伊朗其他高级石油官员的说法似乎矛盾。此前伊朗官员表示，在全球供应过剩的情况下，伊朗不会让石油供应大量涌入市场。

亟需投资的伊朗石油行业是否能很快取得资金，仍是个大疑问。一些分析师与行业消息人士表示，产量回升的速度可能较慢。

但部分人士警告，即使没有伊朗，当下的市场前景也非常严峻，除短暂反弹外恐难有更多起色。

石油经济学家Philip K. Verleger列出了原油价格承压的五大因素：全球经济放缓；美国页岩油业者顽强抵抗；有紧急储备可用；市场普遍供应过剩；以及冬季变暖减少取暖油用量。

“所有下档压力周一仍将存在，”他表示，“在纽约市场以外的真实油市中，油价下行趋势仍将持续。至于纽约市场如何，我就说不好了。”(完)