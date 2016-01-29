独家：伊朗1月原油出口创两年高位 头两个月增加逾20%--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月29日 - 来自了解装运日程的知情消息人士的数据显示，伊朗1月和2月的原油出口量料较上年日均出口量增加逾20%。这显示伊朗在制裁取消后提升原油销售。
随着伊朗开始增产，并清理过去四年被限制参与全球油市期间在海上存储的原油库存，该数据是显示伊朗原油出口重拾升势的首个迹象。
根据伊朗的初步油轮装载计划，伊朗2月每日出口量总计将在144万桶左右，1月将在150万桶左右。
这一出货水平较伊朗去年的日均出口量增长逾20%，本月出货量创2014年2月以来最高。
伊朗出口增加将加剧石油供应过剩局面。
一位伊朗的消息人士说，伊朗将印度作为其主要石油出口目标。
数据显示，2月运往印度的石油将超过30万桶/日，1月为18.3万桶/日。
2月出口到亚洲的原油料为120万桶/日，1月对亚洲的出口料创下九个月高点124万桶/日。(完)
(编译 白云/汪红英；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。