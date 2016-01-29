独家：伊朗1月原油出口创两年高位 头两个月增加逾20%--消息

路透东京1月29日 - 来自了解装运日程的知情消息人士的数据显示，伊朗1月和2月的原油出口量料较上年日均出口量增加逾20%。这显示伊朗在制裁取消后提升原油销售。

随着伊朗开始增产，并清理过去四年被限制参与全球油市期间在海上存储的原油库存，该数据是显示伊朗原油出口重拾升势的首个迹象。

根据伊朗的初步油轮装载计划，伊朗2月每日出口量总计将在144万桶左右，1月将在150万桶左右。

这一出货水平较伊朗去年的日均出口量增长逾20%，本月出货量创2014年2月以来最高。

伊朗出口增加将加剧石油供应过剩局面。

一位伊朗的消息人士说，伊朗将印度作为其主要石油出口目标。

数据显示，2月运往印度的石油将超过30万桶/日，1月为18.3万桶/日。

2月出口到亚洲的原油料为120万桶/日，1月对亚洲的出口料创下九个月高点124万桶/日。(完)