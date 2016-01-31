伊朗计划在2月后将石油日产能提高16万桶--Shana通讯社

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透迪拜1月31日 - 伊朗石油部通讯社Shana周六援引该国高级石油官员Abdolreza Haji-Hosseinnejad称，计划在北阿扎德干(North Azadegan)和亚达瓦兰油田扩张计划完成后，将原油日产能提高160,000桶。
伊朗Petroleum Engineering and Development Company领导Haji-Hosseinnejad称，这两个油田都可以运营，准备在2月26日国会大选后正式开始运营。
中石化和中国石油天然气集团公司(CNPC)开始开发这两个油田，但由于国际制裁因素，项目由伊朗完成。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。