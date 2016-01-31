伊朗计划在2月后将石油日产能提高16万桶--Shana通讯社

路透迪拜1月31日 - 伊朗石油部通讯社Shana周六援引该国高级石油官员Abdolreza Haji-Hosseinnejad称，计划在北阿扎德干(North Azadegan)和亚达瓦兰油田扩张计划完成后，将原油日产能提高160,000桶。

伊朗Petroleum Engineering and Development Company领导Haji-Hosseinnejad称，这两个油田都可以运营，准备在2月26日国会大选后正式开始运营。

中石化和中国石油天然气集团公司(CNPC)开始开发这两个油田，但由于国际制裁因素，项目由伊朗完成。(完)