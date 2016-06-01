伊朗表示不会承诺冻结产量--SHANA

路透迪拜6月1日 - 伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表周三表示，伊朗不会承诺冻结产量，并称只有在市场稳定下来之后才可能讨论产量限制。一天后OPEC将在维也纳召开会议。

“伊朗支持OPEC以公平且符合逻辑的价格稳定市场的一切努力，但不会承诺冻结产出，”伊朗石油部通讯社Shana援引伊朗驻OPEC代表阿沙理(Mehdi Asali)的话称。

“在油市稳定之后，可以讨论产量限制，”阿沙理表示。(完)