伊朗表示不会承诺冻结产量--SHANA

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透迪拜6月1日 - 伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表周三表示，伊朗不会承诺冻结产量，并称只有在市场稳定下来之后才可能讨论产量限制。一天后OPEC将在维也纳召开会议。
“伊朗支持OPEC以公平且符合逻辑的价格稳定市场的一切努力，但不会承诺冻结产出，”伊朗石油部通讯社Shana援引伊朗驻OPEC代表阿沙理(Mehdi Asali)的话称。
“在油市稳定之后，可以讨论产量限制，”阿沙理表示。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。