（更正）独家：伊朗原油出口大增 国际油轮航商助一臂之力

（更正：因英文原文有误，内文倒数第三段应为伊朗石油“出口”接近每日250万桶左右的制裁前水准，而非“产量”）

路透新加坡6月6日 - 路透目击数据显示，有超过20艘欧洲及亚洲籍的油轮正运输着伊朗的原油，使得伊朗制裁于1月获得解除后提升出口的速度可以远快于市场分析师预期。

伊朗到了4月还难以找到原油运输伙伴，但在就一项临时保险解决方案达成协议之后，如今有超过三分之一的伊朗原油航运是交由外籍船只处理。

“租船业者正从伊朗买进船货，全球其他地方也接受此事，”Dynacom Tankers Management租船业务经理Odysseus Valatsas表示。希腊籍的Dynacom已经敲定旗下三艘超级油轮载运伊朗原油。

不过部分国际级的船主仍不愿处理伊朗原油，主要是因为美国对伊朗设下的一些限制仍具有效力，同时也禁止以美元交易或涉及美国公司，包括银行及再保险商等等。

伊朗正在设法弥补其在2011年和2012年因核计划而遭到制裁后所失去的贸易。

根据路透见到的港口装运数据以及船运数据，至少有21艘装运量约2,500万桶轻质和重质原油的外国油轮，过去两周在伊朗的Kharg Island和Bandar Mahshahr港口装运原油或燃料油，要么即将进行装运。

伊朗透过船东互保协会(P&I clubs)提供的临时、有限的保险，已可望恢复国际运送伊朗原油。

由全球13家顶级船运保险商所组成的国际船东责任互保协会组织(International Group of P&I Clubs)，在4月时透过所谓的“后备”船运保险来增加投保金额，从7,000万扩大至1亿欧元。

在国际船只支持伊朗自家的油轮下，交易商表示，伊朗石油出口如今接近每日250万桶左右的制裁前水准。

伊朗石油出口在4月和5月介于210万桶／日和230万桶／日，一年前为130万桶／日，当时伊朗被欧洲市场拒之门外，仰赖对亚洲客户出口有限的石油。

亚洲是国外船只运送原油的主要目的地，不过也至少有四艘国际油轮正驶向欧洲。(完)