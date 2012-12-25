伊朗称该国石油业已摆脱制裁冲击

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月23日 - 媒体引述伊朗石油部长Rostam Qasemi的话称，西方国家对伊朗航运和能源业的制裁，今年稍早曾给该国石油业带来严重问题，但现在伊朗已基本克服了这些挑战。
伊朗官员往往会淡化欧美制裁对伊朗石油业的冲击，但Qasemi表示，今年夏季伊朗在石油出口方面确实遇到了困难。
伊朗伊斯兰共和国通讯社引述Qasemi的话说：“在6月21日-7月21日这一个月，石油业确实情况艰难。其中一个问题是运输，没有船能进我们的港口。”
“此外，油轮保险有问题，石油业需要的许多商品进口也被禁止了。”
伊朗副议长Mohammad Reza Bahonar在9月时表示，6月21日-7月21日期间，伊朗每天原油销量大幅降至80万桶左右，但后来有所回升。
Qasemi指出，伊朗后来找到了办法对付制裁措施。
他说：“油轮的问题已经解决了，我们现在原油都能顺利出口。”
“我们现在不仅能为我们自己的船只保险，还能给其他国家的船只保险。”
伊朗去年成立了Kish保险和赔偿协会，为油轮提供保险赔偿，由伊朗国有的中央保险公司作为再保险人。（完） (编译：朱淑珍 发稿：王凤昌)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。