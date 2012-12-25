伊朗称该国石油业已摆脱制裁冲击

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜12月23日 - 媒体引述伊朗石油部长Rostam Qasemi的话称，西方国家对伊朗航运和能源业的制裁，今年稍早曾给该国石油业带来严重问题，但现在伊朗已基本克服了这些挑战。

伊朗官员往往会淡化欧美制裁对伊朗石油业的冲击，但Qasemi表示，今年夏季伊朗在石油出口方面确实遇到了困难。

伊朗伊斯兰共和国通讯社引述Qasemi的话说：“在6月21日-7月21日这一个月，石油业确实情况艰难。其中一个问题是运输，没有船能进我们的港口。”

“此外，油轮保险有问题，石油业需要的许多商品进口也被禁止了。”

伊朗副议长Mohammad Reza Bahonar在9月时表示，6月21日-7月21日期间，伊朗每天原油销量大幅降至80万桶左右，但后来有所回升。

Qasemi指出，伊朗后来找到了办法对付制裁措施。

他说：“油轮的问题已经解决了，我们现在原油都能顺利出口。”

“我们现在不仅能为我们自己的船只保险，还能给其他国家的船只保险。”

伊朗去年成立了Kish保险和赔偿协会，为油轮提供保险赔偿，由伊朗国有的中央保险公司作为再保险人。（完） (编译：朱淑珍 发稿：王凤昌)