专访：伊朗原油产出不会在达成核协议后的三至五年内激增--IEA

图为在的黎波里港拍摄的一艘油轮。 REUTERS/Hani Amara

路透新德里4月12日 - 国际能源署(IEA)首席经济学家比罗尔(Fatih Birol)表示，就算伊朗与六大国在6月底以前达成最终的核协议，伊朗的原油产出也不会在之后三至五年内大幅增长。比罗尔将于9月开始担任IEA下任总干事。

伊朗原油供应立即大增的可能性较小，但其它地区供应大幅下降的可能性则在上升。IEA估计，由于价格较低，油企2015年原油勘探与生产方面的投资可能削减达1,000亿美元。

伊朗与六大国4月2日就其核项目达成框架协议，为在6月底前达成最终协议带来希望。如果达成最终协议，将会取消西方对伊朗的经济制裁。

“假设伊朗与六国在6月份达成最终协议，伊朗(原油生产)可能在三至五年内增强，”比罗尔在新德里接受路透专访时表示。

他说，制裁导致伊朗规模巨大且地质情况复杂的油田得不到“最好的”维护，所以伊朗原油产出不会立即大增。

西方制裁已使伊朗石油出口从2012年前的每日250万桶腰斩逾一半，至每日约110万桶，石油收入方面的损失使该国很难对新开发项目进行投资，且难以为保证生产顺利进行的设备和服务支付资金。

比罗尔认为，如果取消对伊朗制裁，对全球油价的影响有限；自去年6月以来全球油价已跌去一半，主要是因为美国供应过剩。

全球经济成长、主要是亚洲和欧洲增长，以及致力于提高石油产量的投资将是决定未来全球油价走向的重要因素。

比罗尔称，“我们预计欧洲经济成长前景非常低迷；欧洲对于决定石油需求至关重要，”

他称，油价下跌已使2015年石油领域投资减少1,000亿美元，而中东地区地缘政治气氛紧张，令人怀疑全球石油企业在中东地区投资的安全性。

“我们从未见过这么大的缩减幅度，即便是在金融危机期间，”他说，意指全球石油企业2015年投资规模较2014年减少20%。

“若是生产减速和需求强劲增长同时出现，未来石油(价格)很有可能承受上涨压力，”他说。

IEA认为，行业投资减少的20%主要分布在美国、加拿大和巴西。

“这意味着美国今年产量增长很可能放慢，而该因素无疑将成为判断未来几季市场形势的重要依据...虽然很难给出具体数字，但生产减速可能影响到美国2016年的产量，”他指出。

比罗尔希望与印度、中国、印尼和墨西哥等新兴经济体建立更紧密的联系，如果可能，把这些国家也纳入IEA紧急供应联合行动中。

IEA在41年前成立之初，29个成员国能够满足约70%的全球需求。目前随着印度和中国等新消费大户的出现，这一比例已降至50%左右。(完)

(编译 张涛/郑茵/徐文焰；审校 杜明霞/李爽)

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