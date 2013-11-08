独家：伊朗为印度石油买家运费免单--消息

* 伊朗也为新增的原油销售提供折扣--消息人士

* 印度约有53亿美元的伊朗原油采购款项尚未支付--消息人士

路透新德里11月7日 -行业消息人士表示，伊朗向其原油主要买家--印度提供免费运送的优惠，这说明西方严厉的制裁措施令伊朗愈发不顾一切地维持原油销售。制裁已经导致伊朗原油出口减少一半。

消息人士称，尽管石油美元支付近乎停滞，伊朗还是通过大幅打折，以及现在的向印度免费运送等手段维持原油出口。消息人士要求匿名，因为事关敏感。

一位消息人士表示，伊朗目前的印度客户--Mangalore Refinery andPetrochemicals(MRPL.NS)、Essar OilESRO.NS以及印度石油公司(IOC)(IOC.NS)--原先从伊朗购买原油的运费介于每桶0.7-1美元。

据消息人士透露，若炼厂增加购买量，伊朗还会向印度买家提供进一步的价格折扣。

“买得越多，优惠越大。如果一家炼厂一年内购买3,000万桶伊朗原油，那么价格优惠幅度相当于每桶0.25美元，”这名消息人士补充道。

伊朗已经向印度炼厂提供90天的原油销售推迟付款期限，而其他产油国通常只提供30天的付款宽限期。

虽然折扣可能对印度有吸引力，但在美国即将审查制裁豁免之前，对于增加进口伊朗原油会非常谨慎。

印度的六个月制裁豁免将于12月初需要展期，而目前美国国际能源事务协调官Carlos Pascual正在访问新德里。

消息人士称，在就核计划达成协议之前，美国不可能允许伊朗增加原油出口。参加日内瓦谈判的双方代表均表示，取得突破的可能性很小。

印度是伊朗原油仅剩的几家客户之一，其它几家是中国、日本和韩国。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 白云)

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