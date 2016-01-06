专访：伊朗或温和调整石油出口以避免油价进一步下滑--石油官员

路透新德里1月5日 - 伊朗高级石油官员周二表示，一旦西方取消制裁，伊朗可能会温和调整产量和石油出口，以避免油价承受进一步压力。

伊朗官员此前一再呼吁石油输出国组织(OPEC)为该国石油供应大增留出空间，并承诺一旦针对伊朗石油业的制裁解除，就将加大出口。根据伊朗与世界大国达成的核协议，针对伊朗的制裁将于未来几个月解除。

伊朗温和调整出口的承诺将是该国政策的一个重大转变；当前的情况是，尽管全球石油供应激增，但多数OPEC和非OPEC产油国都在奋力争夺市场份额。

“我们不想发动什么价格战，”伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务主管Mohsen Qamsari接受路透电话采访时表示。

“我们会在方式上更加注意，可能会逐渐提高产量，”Qamsari称，“我不得不说，鉴于当前的价格水平，没有进一步推低价格的空间。”

关于伊朗准备在石油出口方面作出多大程度的节制，他并未给出细节和规模。

Qamsari称，为了向世界市场销售更多的石油，伊朗国家石油公司将着眼点放在入股海外现有和新建炼油厂上。但他没有指明是哪些国家或公司。

他还表示，伊朗不会通过打折来吸引客户。目前伊朗向印度客户提供90天期信贷、免运费以及原油价格部分折扣政策。

Qamsari称，印度炼油厂有意购买West Karun品级的石油。

印度是伊朗仅次于中国的第二大石油客户，目前向伊朗方面欠下了略低于60亿美元的债务。(完)