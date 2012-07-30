伊朗最高领袖称经济依赖石油销售是“陷阱”

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜7月30日电---伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）称，该国应降低对通过销售石油资源来推动经济增长的依赖。伊朗原油出口受西方制裁的影响日益加大。
原油销售收入不仅支撑了伊朗约一半的国家预算，还占该国对外出口的约80%。但受西方制裁的影响，许多亚洲大客户纷纷削减从该国的购买量，伊朗正为寻找原油买家而犯难。
另外，伊朗总统艾哈迈迪内贾德承认，对伊朗核项目施加的国际制裁，使该国面临“困境”，他还敦促政府节省资金应对这一问题。
“原油销售是我们从（1979年伊斯兰）革命前的多年成例继承而来的一个陷阱，”哈梅内伊周日晚间在一个研究学者和科学家聚会上说道。他的言论发表在自己的官方网站。
“不幸的是，国家遭遇困难，因此必须作出努力，让伊朗人民摆脱这个陷阱。”
根据已发布的声明，哈梅内伊称，伊朗能够轻松关闭油井、停止销售原油产品非常重要。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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