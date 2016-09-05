伊朗准备在扳回市场份额后 帮助恢复油市平衡--石油部官员

路透迪拜9月3日 - 伊朗石油部通讯社SHANA周六援引该国石油部官员的话称，伊朗准备在夺回制裁前的市场份额后，再支持帮助恢复油市平衡的任何决定。

据SHANA，阿尔及利亚石油部长Nouredine Bouterfa与伊朗石油部长尚甘尼在德黑兰举行会谈后表示，石油输出国组织(OPEC)希望油价在每桶50-60美元之间。

“伊朗石油部负责国际事务和交易的副部长Amir Hossein Zamaninia称，伊朗支持帮助恢复油市平衡的任何决定，但表示只有恢复制裁前的油市份额，才会进行合作，”SHANA称。

国际能源论坛(IEF)将在9月26-28日在阿尔及利亚举行，产油国和石油消费大国都将参加，期间OPEC成员国将召开会议。

尚甘尼已确认他将参加此次阿尔及利亚会议。

Zamaninia称，OPEC各国需想办法恢复产量配额体系。

“如果某个国家想全负荷生产，市场当然不会实现平衡，”Zamaninia虽未点名，但显然指的是沙特。

在与尚甘尼会晤后，Bouterfa对SHANA表示，原油每桶50美元的价格“不能接受”。

“OPEC成员国希望油价在每桶50-60美元之间，”SHANA援引Bouterfa称。(完)