伊朗石油部长称近期油价下滑是政治阴谋--伊朗国内媒体

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透迪拜12月18日 - 伊朗石油部下属新闻社Shana周三晚些时候报导称，伊朗石油部长Bijan Zangeneh称油价持续下跌是一场政治阴谋。
该媒体援引Zangeneh的话称：“全球油市下行趋势延长是一场极端的政治阴谋。”
他表示，油价的下跌最初是由于供给过剩引发的。
上周伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)曾不点名指责一些国家蓄意压低油价，并称近期的价格下跌不只基于经济因素。(完)
(编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”