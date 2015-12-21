制裁解除6-12月内伊朗石油出口可能提高50万桶/日--IEA

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京12月21日 - 国际能源署(IEA)周一表示，一旦伊朗的制裁措施解除，伊朗原油出口量有可能在6-12个月时间内增加50万桶/日。这将加重石油过剩问题。
“一旦国际制裁解除，伊朗在六个月到一年时间内，将额外增加50万桶/日石油进入市场，”署长比罗尔(Fatih Birol)在东京表示。
比罗尔并表示，他预期2016年尾之前油价不会有明显上升。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。