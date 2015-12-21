制裁解除6-12月内伊朗石油出口可能提高50万桶/日--IEA

路透东京12月21日 - 国际能源署(IEA)周一表示，一旦伊朗的制裁措施解除，伊朗原油出口量有可能在6-12个月时间内增加50万桶/日。这将加重石油过剩问题。

“一旦国际制裁解除，伊朗在六个月到一年时间内，将额外增加50万桶/日石油进入市场，”署长比罗尔(Fatih Birol)在东京表示。

比罗尔并表示，他预期2016年尾之前油价不会有明显上升。(完)