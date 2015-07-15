香港《星岛日报》：限核稳中东 油价跌惠全球

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（7月15日社评）
扰攘多年的伊朗限核问题终于初步解决，伊朗与中英美法俄加德国谈判达成协议，以大削发展核武能力，来换取联合国解除经济制裁，大减中东爆发核战的可能，而且促成油价下跌，惠及全球经济。
这是美国总统奥巴马继与古巴修复关系后，又一个重大外交成就。美国过去在中东和南美，不惜推翻当地政权来扶植亲美势力，有些国家统治者结果仗有美国撑腰而步向贪污独裁，大失民心，反而助长民间抗美力量得势，另一些国家则在仇美强人倒台后四分五裂，成为激进和恐怖主义滋生的温牀，奥巴马撇除前人的政治包袱，愿意与美国的「宿敌」改善关系，务实谋求双赢，避免制造更多的烂摊子。
新共同敌人?改美伊关系
奥巴马谋取中东外交再平衡，势必受对手共和党国会议员的强烈反对，身为伊朗死敌的以色列更是咬牙切齿，总理内塔尼亚胡批评这是「历史性错误」。协议虽然没有令伊朗成为无核区，但是减低其核反应堆和浓缩铀存量，容许国际原子能组织监察，大削伊朗发展核武的能力，而且在风吹草动时可以重新对伊朗实施制裁，对中东和平的正面作用明显。
以色列也许觉得伊朗是其最大威胁，但是，对美国和西欧各国来说，今天来自中东的最大不稳定力量，不是伊朗，而是在欧美推倒或动摇强人政权后于伊拉克和利亚迅速滋长的伊斯兰国势力，这个极端恐怖组织不但在欧美等地招兵买马进行「圣战」，而且训练了恐怖分子后派回欧美进行恐怖袭击。而对伊斯兰国打击最力的武装力量，不是美国训练扶植的伊拉克军队，而是伊朗在背后支持的什叶派武装部队。伊朗反而成为了有助美国稳定中东的重要力量。
伊朗方面，则和古巴一样面对长年经济制裁打击经济的问题。伊朗向来是重要产油国，经济上相当倚赖出口石油收入，国际制裁令其出口量减半，经济收缩，货币贬值，物价和失业率双高，人才外流。
北韩走偏锋?更难达协议
美伊达成协议，各取所需，伊朗出口石油得以解禁，现时伊朗已知的石油蕴藏量占全球一成，天然气更占一成半，出口大增有助壮大伊朗经济实力，这是以色列最顾忌的，而油价因预期供应量大增，料会下挫，有助中国等众多能源进口国压低生活和工业生产成本。
今次与伊朗谈判的，包括联合国五个常务理事国加上德国，中国由于和欧美及伊朗都关系不俗，发挥了居中调解作用。位于西亚的伊朗，限核谈判结出果实之后，难免令人想到东亚的北韩限核六方谈判。可惜，北韩经济虽然在国际制裁下饱受压力，但是领导人不按照国际游戏规则办事，出尔反尔，要达成协议的难度，恐怕不会因为今次伊朗限核协议而降低。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。