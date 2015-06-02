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国际财经 | 2015年 6月 2日 星期二 15:43 BJT

伊朗称OPEC将讨论减产以允许伊朗产量回归--报导

路透迪拜6月2日 - Shana新闻社引述伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mehdi Asali的话报导，OPEC将针对那些在伊朗受制裁期间提高产量的国家进行减产讨论。

“让那些在伊朗相对缺席期间增产的国家进行减产，将是167届OPEC会议的一个议题，”Shana引述Asali称。

OPEC将于周五在维也纳举行会议。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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