伊朗石油部长称认为OPEC下月会议不会调整政策

路透德黑兰11月21日 - 伊朗石油部长尚甘尼周六表示，认为石油输出国组织(OPEC)不会在12月的会议上调整产出政策，并已告知OPEC本国的增产计划，该增产计划无需获得OPEC批准。

“在解除制裁后，伊朗增加在全球市场的石油供应，并不需要OPEC或其他组织批准，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引尚甘尼在燃气出口国家论坛会议间隙的言论称。

在被问及是否预期OPEC在12月4日将维持策略不变时，尚甘尼表示，“我认为不会达成任何新的协议。”

预计2016年对OPEC来说是艰难的一年，因为对伊朗的国际制裁料将放宽，从而允许其提高石油产量和出口量。

伊朗决心坐回OPEC第二大产油国的位置，导致OPEC内部出现新的紧张氛围。

尚甘尼还表示，OPEC需要在当前上限范围内应对伊朗石油产量的回升。

“OPEC目前产量超过上限，我要求他们降低产量并遵守上限，但这并不意味着我们不增产，因为回归市场、保留我们在市场上的各项权利和份额是我们的权利，”他说。

ISNA援引尚甘尼的话报导，“多数OPEC成员都认为，合理油价是每桶70美元。”

伊朗计划，2016年初解除制裁后，立即将日产量增加50万桶，3月时增加100万桶。(完)