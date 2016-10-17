伊朗称OPEC限产决定是“朝正确方向迈出的一小步”

路透德黑兰10月17日 - 伊朗石油部副部长Amir Hossein Zamaninia周一表示，石油输出国组织(OPEC)在阿尔及利亚达成的将原油日产量限制在3,250万桶的初步协议，是朝正确方向迈出的一小步。

“这是朝正确方向迈出的一小步...我们有参与，并且支持它，”Zamaninia在德黑兰对记者说，并补充称伊朗目前原油产量为385万桶/日，出口量为220万桶/日以上。

Zamaninia说，每个国家具体的生产水平将会在11月的OPEC正式会议上协商。

“我们会依据11月的进程做出决定，届时我们将开会讨论OPEC的份额问题，”他在德黑兰对记者表示。(完)