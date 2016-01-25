伊朗石油部长称若无决议意向 OPEC紧急会议提案将伤害油市

路透迪拜1月23日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五指出，石油输出国组织(OPEC)任何紧急会议若未做出支撑油价的决议，都将对原油市场造成伤害。

委内瑞拉一直呼吁召开紧急会议，讨论支撑的措施。但伊朗和波斯湾OPEC成员国始终回拒举行特别会议的呼声。

“应有在这样的会议做出确实决议的意向才行；否则，将对全球油市带来负面影响。”伊朗石油部通讯社Shana引述尚甘尼的话指出。

“重要的是必须有求变的意向，但我们未收到这样的信号。”他说。

伊朗上周下令每日增加石油产量50万桶，执行其制裁一解除即增产的政策。

在伊朗增产的原油进入市场前，OPEC成员国石油产量就已近纪录高点。

OPEC下次预定要到6月才开会。上次召开特别会议讨论应对油价挫跌是在2008年，那场会议致使OPEC做出历来最大的减产决定；减产后一年内油价翻了一倍。(完)