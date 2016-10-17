伊朗石油部长称希望11月OPEC会议达成协议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透德黑兰10月17日 - 伊朗石油部长尚甘尼周一表示，他希望石油输出国组织(OPEC)在11月达成协议抑制石油产量。
他在一场石油会议间隙被记者问到是否看好下个月达成协议，他回道：“希望如此”。
当问到目前伊朗石油产量是否已提升到足以加入OPEC协议时，他表示：“我们应该在11月决定每个国家应生产多少。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。