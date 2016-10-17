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国际财经 | 2016年 10月 17日 星期一 16:38 BJT

伊朗石油部长称希望11月OPEC会议达成协议

路透德黑兰10月17日 - 伊朗石油部长尚甘尼周一表示，他希望石油输出国组织(OPEC)在11月达成协议抑制石油产量。

他在一场石油会议间隙被记者问到是否看好下个月达成协议，他回道：“希望如此”。

当问到目前伊朗石油产量是否已提升到足以加入OPEC协议时，他表示：“我们应该在11月决定每个国家应生产多少。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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